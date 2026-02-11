Versión Impresa
Edman Robledo, la víctima mortal del accidente ocurrido en zona 13

  • Por Jessica González
11 de febrero de 2026, 08:44
La víctima de 33 años iba camino a casa cuando ocurrió el accidente. (Foto: redes sociales)

Edman estaba a pocos minutos de llegar a su vivienda cuando ocurrió la tragedia.

EN CONTEXTO: Identifican a fallecido de trágico accidente ocurrido en zona 13

Edman Alexander Robledo Godínez, de 33 años, regresaba a su casa, ubicada en Boca del Monte, cuando ocurrió un trágico accidente. 

Un camión de volteo perdió el control y terminó empotrado en una vivienda de la avenida Hincapié y 28 calle, zona 13.

Justo en ese punto estaba Robledo, quien murió al ser impactado por el transporte pesado. 

La esposa de Robledo fue quien llegó a identificarlo. (Foto: Bomberos Municipales)
Su esposa llegó al lugar y allí confirmó que la víctima había salido a comprar repuestos de automóvil a la zona 1, pues se dedicaba a la mecánica.

También había aprovechado a comprar algunos artículos de costura para ella, quien se dedica a la confección. 

Sin embargo, Robledo nunca regresó a casa, en donde lo esperaban con uno de sus platillos favoritos. 

Hasta ahora se desconocen las causas que originaron el accidente.

