Edman Robledo, la víctima mortal del accidente ocurrido en zona 13

Edman estaba a pocos minutos de llegar a su vivienda cuando ocurrió la tragedia.
EN CONTEXTO: Identifican a fallecido de trágico accidente ocurrido en zona 13
Edman Alexander Robledo Godínez, de 33 años, regresaba a su casa, ubicada en Boca del Monte, cuando ocurrió un trágico accidente.
Un camión de volteo perdió el control y terminó empotrado en una vivienda de la avenida Hincapié y 28 calle, zona 13.
Justo en ese punto estaba Robledo, quien murió al ser impactado por el transporte pesado.
Su esposa llegó al lugar y allí confirmó que la víctima había salido a comprar repuestos de automóvil a la zona 1, pues se dedicaba a la mecánica.
También había aprovechado a comprar algunos artículos de costura para ella, quien se dedica a la confección.
Sin embargo, Robledo nunca regresó a casa, en donde lo esperaban con uno de sus platillos favoritos.
Hasta ahora se desconocen las causas que originaron el accidente.