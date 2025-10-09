Versión Impresa
Cada Big Mac vendido se transforma en ayuda para la niñez

  • Por Redacción comercial
09 de octubre de 2025, 14:45
(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

McDonald's Guatemala realizó la entrega oficial de los fondos recaudados durante el McDía Feliz, celebrado el miércoles 8 de octubre, en el marco del 25 aniversario de esta iniciativa solidaria.

Durante la jornada, miles de guatemaltecos se sumaron comprando 400,206 Big Mac, logrando recaudar Q12,406,386 monto que será destinado a cuatro organizaciones que desarrollan programas en beneficio de la niñez y las familias guatemaltecas.

Cada Big Mac comprado es una muestra de amor y un paso hacia un futuro mejor para nuestros niños y sus familias. Hoy, con la entrega de estos fondos, vemos cómo la solidaridad se convierte en acciones concretas que impactan positivamente la vida de muchos.
Álvaro Cofiño
, presidente de McDonald's Mesoamérica.

Los fondos fueron distribuidos de la siguiente manera:

  • Fundación Infantil Ronald McDonald: Q6,823,512, permitirá continuar brindando alojamiento y acompañamiento a familias con niños en tratamiento médico en las cuatro Casas Ronald McDonald del país.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)
  • Fundación Aldo Castañeda: Q2,605,341, se utilizará para realizar procedimientos cardíacos y adquirir equipos de diagnóstico para detectar enfermedades congénitas en niños.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)
  • TECHO: Q1,860,958, se destinará a la construcción de 65 viviendas progresivas y 65 sistemas de captación de agua de lluvia, beneficiando a comunidades en distintas regiones del país.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)
  • Puente: Q1,116,575, financiará el programa Centros Nútreme en San José Poaquil, Chimaltenango, enfocado en combatir la desnutrición infantil y promover el desarrollo integral en la primera infancia.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)
