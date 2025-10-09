Cada Big Mac vendido se transforma en ayuda para la niñez

McDonald's Guatemala realizó la entrega oficial de los fondos recaudados durante el McDía Feliz, celebrado el miércoles 8 de octubre, en el marco del 25 aniversario de esta iniciativa solidaria.
Durante la jornada, miles de guatemaltecos se sumaron comprando 400,206 Big Mac, logrando recaudar Q12,406,386 monto que será destinado a cuatro organizaciones que desarrollan programas en beneficio de la niñez y las familias guatemaltecas.
Los fondos fueron distribuidos de la siguiente manera:
- Fundación Infantil Ronald McDonald: Q6,823,512, permitirá continuar brindando alojamiento y acompañamiento a familias con niños en tratamiento médico en las cuatro Casas Ronald McDonald del país.
- Fundación Aldo Castañeda: Q2,605,341, se utilizará para realizar procedimientos cardíacos y adquirir equipos de diagnóstico para detectar enfermedades congénitas en niños.
- TECHO: Q1,860,958, se destinará a la construcción de 65 viviendas progresivas y 65 sistemas de captación de agua de lluvia, beneficiando a comunidades en distintas regiones del país.
- Puente: Q1,116,575, financiará el programa Centros Nútreme en San José Poaquil, Chimaltenango, enfocado en combatir la desnutrición infantil y promover el desarrollo integral en la primera infancia.
