¡Calor extremo! Perica cae de árbol debido a las altas temperaturas (video)

La sensación térmica ha superado los 40ºC en Raxruhá, Alta Verapaz.
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En un video que circula en redes sociales, se observa que una perica se encuentra desorientada tras haber caído de un árbol debido a las altas temperaturas.
El hecho sucedió en el municipio de Raxruhá, en el departamento de Alta Verapaz, en donde las temperaturas han alcanzado los 36ºC, pero la sensación térmica ha llegado hasta los 44ºC.
Las imágenes han causado asombro entre los internautas, ya que el ave se encuentra debilitada por el calor extremo.
Un vecino del sector compartió las imágenes indicando que la perica cayó desde un árbol de mango en su vivienda, "pensé que esto solo sucedía en Petén", menciona. Posteriormente, le colocó agua y el ave inmediatamente comenzó a beberla.