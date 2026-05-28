Final Champions League: Brasil también juega en Budapest

-

Con Gabriel Magalhães y Gabriel Martinelli por el Arsenal, y el capitán del PSG Marquinhos, Brasil estará pendiente de la final de la Champions League este sábado (10:00 a. m.) en Budapest, dos semanas antes del debut de la Canarinha ante Marruecos en la Copa del Mundo 2026.

TE PUEDE INTERESAR: El Arsenal blindará a Mikel Arteta tras una histórica temporada

El delantero "Gunner" Gabriel Jesus y el central del PSG Lucas Beraldo, completan el elenco de brasileños que se verán sobre el césped del Puskas Arena de la capital húngara el sábado.

Gabriel Jesus (29) has now won 5 Premier League trophies! ✅



2017/18 with Man City

2018/19 with Man City

2020/21 with Man City

2021/22 with Man City

2025/26 with Arsenal pic.twitter.com/YZ1ACGcIx2 — EuroFoot (@eurofootcom) May 25, 2026

El DT de Brasil Carlo Ancelotti estará muy pendiente de las evoluciones del previsible eje central titular de la "Auriverde" en la cita de Estados Unidos, México y Canadá.

Porque si la retaguardia de otro combinado sudamericano como Ecuador estará representada en la final por el "parisino" Willian Pacho y por el londinense Piero Hincapié, la tetratampeona del mundo Brasil contará con los dos jugadores que presumiblemente conformarán el centro titular de su línea defensiva; Marquinhos y Gabriel Magalhães.

El defensa brasileño del Arsenal, Gabriel Magalhaes (número 6), el centrocampista inglés del Arsenal, Eberechi Eze (número 10), y el centrocampista inglés del Arsenal, Noni Madueke (número 20). (Foto: AFP)

El central Gunner se ha erigido en uno de los grandes artífices del primer título en la Premier del Arsenal desde 2004 y de su primera final en Champions League desde 2006.

Cerrojo defensivo

El conjunto dirigido por Mikel Arteta se sustente en una estructura sólida a prueba de huracanes y en la disciplina táctica, además de un sistema defensivo basado en impedir sobre todo los remates a puertas de los rivales. El jugador paulista de 28 años se adapta a la perfección a las necesidades de su entrenador vasco.

Además, es una baza para el Arsenal en las jugadas a pelota parada, la especialidad del equipo, con cuatro goles esta temporada entre todas las competiciones.

Gabriel, formado en el Avaí de Florianópolis antes de foguearse en Francia, en el Lille y el Troyes, y de dar el salto al Arsenal en 2020, suma once partidos en esta Champions, en la que su equipo sólo ha encajado seis goles en 14 partidos.

Y en la liga inglesa, el Arsenal dejó su arco a cero en 19 partidos, siendo el equipo menos goleado de la competición.

Esa Premier fue el primer gran título en la carrera de Gabriel en clubes, más allá de la liga y la Copa de Croacia con el Dinamo de Zagreb.

El defensa brasileño del Paris Saint-Germain, Marquinhos, hace un gesto durante una sesión de entrenamiento previa a la final de la UEFA Champions League contra el Arsenal FC. (Foto: AFP)

Mucho más extenso es el palmarés de Marquinhos (32 años); 11 Ligue 1, 8 Copas de Francia y 10 Supercopas de Francia.