Todo lo que debes saber de la final de la Champions League

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El plan para este sábado 30 de mayo requiere despejar la agenda y ajustar los relojes con anticipación.

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La UEFA decidió romper con la tradición horaria y el encuentro entre el Paris Saint-Germain y el Arsenal en el Puskás Aréna arrancará a las 10:00 a. m. Esta modificación busca que la logística en Hungría fluya de mejor manera y que los aficionados disfruten del ambiente de Budapest desde tempranas horas de la tarde.

El Puskas Arena, en Budapets, es la sede de la gran final de la Champions League. (Foto: AFP)

El choque en tierras húngaras representa un duelo de necesidades completamente opuestas. Por un lado, el PSG persigue el bicampeonato con la intención de revalidar la corona y convertirse en el segundo club en la historia moderna del torneo en hilar dos títulos consecutivos. Por el otro, el Arsenal intenta romper la maldición para levantar la primera "Orejona" de su historia y sacudirse el fantasma de aquella final que se le escapó en 2006.

Rock y las reglas del juego

Si el menú futbolístico no fuera suficiente, la previa promete bastante ruido. La banda estadounidense The Killers será la encargada de encender los motores musicales en el show de apertura, respaldados en la promoción por el mismísimo Sir David Beckham. Pura elegancia.

Race you there? @thekillers perform at the UCL Final Kick Off Show by PEPSI on May 30th. #pepsikickoffshow pic.twitter.com/PbA2IKUJUz — The Killers (@thekillers) March 26, 2026

En la cancha, el libreto es el de siempre pero con máxima tensión: 90 minutos de infarto y, si el marcador sigue tablas, se disputará una prórroga y a la ruleta rusa de los penaltis. El que sobreviva no solo se lleva la copa más codiciada de Europa a casa, sino también el boleto directo a la Supercopa de la UEFA y la clasificación automática para la próxima temporada. ¡Que ruede el balón!