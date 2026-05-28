Escucha a Enrique Noriega en las "Tardes de autor"

El poeta Enrique Noriega, Premio nacional de Literatura "Miguel Ángel Asturias" se presenta en una de las "Tardes de Autor".
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El evento es una invitación a escuchar a los grandes de la literatura guatemalteca que comparten sus creaciones en un momento íntimo.
Tardes de Autor es un espacio para compartir la palabra, la literatura y la reflexión junto a una de las voces más reconocidas de la literatura guatemalteca.
Fecha
La cita es el 28 de mayo a las 5:00 p. m. en la Biblioteca Nacional "Luis Cardoza y Aragón", ubicada en la 5.ª Avenida 7-26, zona 1, Ciudad de Guatemala.
Enrique Noriega
Hizo estudios de literatura en la UNAM (México) y la Universidad de San Carlos de Guatemala. Además de poeta es gestor cultural, su primera obra "Oh banalidad" surgió en 1972.
Realizador del proyecto "Voz Viva", grabaciones de las voces de 40 escritores guatemaltecos. ganó el Certamen Permanente 15 de Septiembre (1999), recibió un galardón en los Juegos Florales de Quetzaltenango (1999) y recibió el Premio mesoamericano Luis Cardoza y Aragón (2007).
1973: Oh banalidad.
1982: Post actus.
1998: La pasión según Judas.
1998: El cuerpo que se cansa.
1999: Libro caliente, voz de hielo.
2006: La saga de n.
2007: Épica del ocio. Sin ideas. Inmolación espérmica.