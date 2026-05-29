Capturan a "El Chato" en medio de un ataque armado en Villa Canales

Un hombre identificado como Edvin "N", de 41 años, alias "El Chato", fue capturado por agentes de la Comisaría 15 de la Policía Nacional Civil (PNC) luego de ser señalado de participar en un ataque armado ocurrido en Boca del Monte, Villa Canales.

De acuerdo con las autoridades, la detención se realizó poco después del hecho violento, en el que un hombre resultó herido de bala.

Durante el operativo, los agentes le decomisaron una pistola calibre 9 milímetros que portaba de manera ilegal.

Tras ser señalado de haber participado en el ataque armado, fue trasladado a torre de tribunales y puesto a disposición de la justicia. (Foto: PNC)

Las investigaciones preliminares apuntan a que el detenido habría participado directamente en la agresión. Además, la PNC estableció que cuenta con un antecedente por el delito de abusos deshonestos violentos.

La víctima fue trasladada para recibir atención médica, mientras las autoridades continúan las diligencias para ubicar y capturar a un segundo implicado que escapó tras el ataque.

El arma que portaba "El Chato" fue incautada para fortalecer las investigaciones correspondientes. (Foto: PNC)