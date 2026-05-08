¿Por las lluvias? Vehículo se empotra contra un árbol en zona 9

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La circulación vehicular ha sido afectada debido a la obstrucción de uno de los carriles en el sector.

Un accidente de tránsito sucedió la tarde de este viernes 8 de mayo en la 5a. calle y 4a. avenida de la zona 9, en la ciudad capital.

En el percance vial se vio involucrado un automóvil que terminó empotrado en un árbol ubicado en el arriate central.

A pesar del fuerte impacto, no se reportaron personas heridas. El conductor del automotor se encontraba ileso y sobrio, según indicó Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra.

Contra un árbol.



No hay herido en la zona 9.#08may26PMT pic.twitter.com/ZSpblVpyWV — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) May 8, 2026

De momento se desconoce el motivo que provocó que el conductor perdiera el control de su vehículo, pero se presume que el asfalto mojado derivado de las lluvias podría haber sido un factor que influyó.

El tránsito en el sector se ha visto afectado debido a la obstrucción parcial de uno de los carriles, en donde quedó el automóvil con daños materiales.