¡Vecinos lo atrapan! Sorprenden a hombre intentando abusar de una menor

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Los gritos de la víctima alertaron a un vecino que pasaba por el lugar.

Un grupo de vecinos logró detener y amarrar a un hombre que fue sorprendido intentando abusar sexualmente de una menor en un área boscosa de San Sebastián, Huehuetenango.

Un hombre que retornaba a su casa fue el que escuchó y observó el forcejeo de la víctima, por lo que corrió para alertar a los demás vecinos y líderes comunitarios, quienes acudieron a esta dirección a rescatarla y detener al responsable.

El señalado fue llevado al centro del sector, donde lo amordazaron a un poste de cemento, que está a orillas de la calle principal.

(Foto: Maynor Mérida/colaborador)

Líderes comunitarios, vecinos y familiares de la menor, informaron a la Policía Nacional Civil (PNC), quienes lo trasladaron a un juzgado tras quedar sindicado de intento de violación.

La víctima, de 13 años, fue llevada a un centro asistencial para ser evaluada.