¿Dónde ver la Final de la Champions League 2026 en Guatemala? Canales y Horarios

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La final de la UEFA Champions League 2026 se disputará este sábado 30 de mayo en el Puskas Arena de Budapest, Hungría.

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En esta edición, el Paris Saint-Germain (PSG) y el Arsenal FC se enfrentarán por el título europeo. Mientras el equipo francés busca consolidar su proyecto con un nuevo campeonato, el club inglés intenta conseguir su primera copa en este torneo.

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Thursday 28 May: Until 22:00 CEST

Friday 29 May: 10:00 – 22:00 CEST

Saturday 30 May: 10:00 – 22:00 CEST

Sunday 31 May: 10:00 – 18:00 CEST#UCLfestival pic.twitter.com/0jvgXHeNpx — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 28, 2026

Para los aficionados en Guatemala, el acceso a la transmisión del partido está condicionado por la venta de derechos exclusivos en la región, lo que deja fuera de la ecuación a la televisión abierta tradicional.

Horario oficial de la final para Guatemala

Para la edición de 2026, la UEFA modificó el horario habitual del encuentro. El partido está programado para iniciar a las 18:00 horas de Europa Central, lo que significa que en Guatemala la transmisión comenzará a las 10:00 a. m.

Detalles del encuentro:

Fecha: Sábado, 30 de mayo de 2026

Hora de Guatemala: 10:00 a. m. (Hora local)

Sede: Puskas Arena, Budapest, Hungría

Equipos: PSG vs. Arsenal FC

¿Dónde ver la final de la Champions League?

The Walt Disney Company Latin America posee la exclusividad de los derechos de la Champions League para el ciclo 2024-2027. Por lo tanto, en Guatemala el partido solo se podrá sintonizar a través de señales de pago.

La cadena de televisión cerrada ESPN es la encargada de la transmisión en directo.

La oferta de streaming en Disney+

La alternativa para ver la final mediante dispositivos móviles, computadoras y Smart TVs es la plataforma digital Disney+, la cual centraliza el contenido de ESPN. El acceso al partido y las funciones disponibles dependen del tipo de plan contratado.