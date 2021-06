Calor extremo amenaza de muerte a migrantes en el sur de Estados Unidos

Las fuertes temperaturas rondan los 48 grados centígrados poniendo en riesgo la vida de quienes emprenden el viaje.

Una ola de calor extremo fue anunciada en el sudoeste de Estados Unidos (Arizona, Nuevo México, Oklahoma y Texas) representando un peligro, incluso de muerte, para los migrantes que pretenden cruzar la frontera en esta época.

El Servicio Meteorológico Nacional de EE.UU. emitió una alerta de salud, pues se espera que el clima caluroso afecte a los ciudadanos, al punto de que piden que se reduzca el consumo de energía eléctrica en los hogares.

Las áreas más afectadas son en el oeste desde Fort Worth a Temple, TX, desde Hattiesburg MS norte a Greenwood, MS, y de regreso hacia el oeste desde Greenwood MS, el sur de la línea Arkansas-Louisiana y al norte de Texas. Hay alerta de incendio en áreas de Texas.

Dangerous heat will affect much of the western U.S. for much of this week with temperatures up to 120 degrees. These temperatures make any outdoor activities dangerous so stay cool and hydrated.https://t.co/Ynl3VCdFFD pic.twitter.com/zKyvD9Luap — National Weather Service (@NWS) June 14, 2021

Imágenes que reflejan la crítica situación de los migrantes

El periodista estadounidense Bill Melugin mostró a través de un hilo de Twitter la situación de un grupo de migrantes caminando por el área de madrugada para evitar el duro clima y entregándose a las autoridades estadounidenses.

En el primer video se observa a varias personas escondidas entre la maleza a la orilla de la carretera:

"De vuelta al suelo en el Valle del Río Grande. A los pocos minutos de llegar La Joya, Texas, decenas de migrantes emergen de la maleza a lo largo de la carretera y se entregan a la Patrulla Fronteriza. Sobre todo adolescentes y familias.

En el segundo post, varias mujeres y hombres con bebés en brazos y niños pequeños de la mano, son abordadas por el reportero.

"Una mujer me dice que es de El Salvador. Varios niños van con ella".

En la tercera publicación aparecen dos mujeres caminando de madrugada.

"Vimos a mujeres con un bebé y un niño pequeño buscando la Patrulla Fronteriza temprano. Fueron detenidos de forma segura".

Mientras el equipo de investigación acompañaba a un agente a patrullar la zona dentro de un vehículo, se encontraron con otro grupo de personas que transitaba por el área y uno de los viajeros solicitó un poco de agua para beber.

"Mientras acompañamos al Texas Department of Public Safety nos encontramos con otro grupo de migrantes. Esto sucede constantemente, todas las mañanas, en cualquier zona del camino".

Esta es la dramática situación:

The woman tells me she is from El Salvador. Several children with them. pic.twitter.com/MwKWOXnmd2 — Bill Melugin (@BillFOXLA) June 13, 2021