Cámara capta el momento en el que un árbol se desploma en carretera hacia Antigua

Las fuertes lluvias provocaron la caída de un árbol desde lo alto sobre la ruta.
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Una cámara de seguridad captó el momento exacto en el que un árbol se desplomó sobre la carretera, impidiendo el paso hacia Antigua Guatemala.
El hecho se registró en el kilómetro 32 de la RN 10, entre Santa Lucia Milpas Altas y San Lucas Sacatepéquez.
Tras la caída del árbol, el paso quedó obstaculizado en ambos sentidos. De este hecho solo se reportó el cierre del tramo, ya que no hubo heridos o daños materiales.
En el video se muestra que varios vehículos transitaban por el área cuando el árbol termina en la cinta asfáltica. Sin embargo, conductores lograron pasar antes de la caída, al acelerar la marcha.
De inmediato se coordinó con las autoridades correspondientes para retirar el árbol.
Estas son las imágenes de lo ocurrido: