Video: Pandillero confiesa asesinato de rival y explica la razón del crimen

Uno de los dos hombres sorprendidos desmembrando a su víctima brindó declaraciones en la Torre de Tribunales.
EN CONTEXTO: Sorprenden a dos presuntos pandilleros desmembrando a una persona
La noche de este domingo 24 de mayo, agentes de la Policía Nacional Civil capturaron a dos hombres, presuntos pandilleros del Barrio 18, mientras desmembraban a otro hombre, quien presuntamente pertenecía a la "MS".
En el lugar del crimen capturaron a Diego de Jesús Herrera Rodríguez, de 28 años, alías "El Psicópata", a quien le encontraron un arma de fuego y el menor de 16, alias "El Diabólico", quien tenía un machete con sangre.
Tras el operativo, Herrera Rodríguez fue remitido a la Torre de Tribunales, para que resuelva su situación legal. En ese lugar brindó declaraciones.
Mientras que el menor fue trasladado hacia un juzgado especializado en menores en conflicto con la ley.
La confesión
En un video, el ahora capturado confirma que realizó el macabro asesinato y la razón por la que cometió el crimen junto a su cómplice.
"También nos van a matar si tienen la oportunidad", dijo el detenido. Después de indicar que él ahora fallecido pertenecía a una pandilla rival.
Esta fue su confesión: