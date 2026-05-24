Marta Moscoso: La mujer que con esfuerzo transformó el comercio en Sanarate

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Marta Moscoso, conocida como "Tita", es un ejemplo de éxito y empoderamiento femenino en Guatemala. Con más de 20 años de experiencia, esta emprendedora de Sanarate comparte claves sobre gestión de negocios y finanzas para nuevos comerciantes.

Desde pequeña, Marta Moscoso, originaria de Sanarate, El Progreso, tuvo el mejor ejemplo de una mujer trabajadora, al ver a su madre emprender para sacar adelante su hogar; es por ello que decidió seguir sus pasos.

"Mi mamá nos inculcó el amor al trabajo y por el negocio propio. Vendíamos de todo, como sábanas, comida, zapatos, entre otros artículos", comentó la emprendedora, quien es madre de dos niñas, Nahomi y Mía, y es graduada de perito contador.

En su negocio de ropa americana vende variedad de prendas a buenos precios. (Foto: FB: Zapatería Tita)

"Ella tuvo un local y yo atendía vendiendo ropa y ahí fue donde le tomé el amor a trabajar en algo propio. Gracias a Dios, llevo más de 20 años trabajando por mi cuenta", agregó.

Tita, como es llamada de cariño, abrió un restaurante familiar en el municipio y antes de eso también vendió platillos a domicilio.

Además de dedicarse de lleno al comercio, Tita comenzó el proyecto Navidad con Corazón en 2014, que consistió en entregar canastas con víveres a familias de escasos recursos. Con sus hijas también está involucrada en el proyecto Acción Verde Sanarate.

La emprendedora también destaca por ayudar a personas necesitadas. (Foto: FB: Tita Moscoso Paiz)

"Las mujeres debemos creer en todas nuestras capacidades. Los límites los pone uno. Como madres, esposas, hijas y emprendedoras debemos ser ejemplo de lucha en nuestra comunidad", finalizó.

Asimismo, ahora también cuenta con un negocio de ropa americana llamado "El Ahorrito", donde vende prendas de todo tipo a excelentes precios.

El lugar es buscado por la calidad y el precio de los artículos. (Foto: FB: Zapatería Tita)

Hay días en los que trabaja por promoción o 2x1, por lo que la gente siempre la busca. Además, cuenta con la página de Facebook llamada Zapatería Tita, que es donde promociona sus productos.

"Como mujeres, debemos creer en nuestras capacidades y ser ejemplo en nuestras comunidades; a veces los límites los pone una misma", comenta la emprendedora.

La emprendedora se motiva todos los días por el amor de su familia. (Foto: FB: Tita Moscoso Paiz)

Si tu, como Tita quieres emprender, debes tomar en cuenta algunos aspectos clave, como:

Planificación y Validación

Identifica una necesidad: Resuelve un problema claro de tu audiencia.

Resuelve un problema claro de tu audiencia. Estudia tu mercado: Investiga a fondo a tus competidores directos.

Investiga a fondo a tus competidores directos. Define tu cliente: Crea el perfil exacto de tu comprador ideal.

Crea el perfil exacto de tu comprador ideal. Crea un Producto Mínimo Viable (MVP): Lanza una versión simple para probar el interés.

Lanza una versión simple para probar el interés. Valida antes de gastar: Ajusta tu propuesta según las primeras críticas del público. [1, 2, 3, 4, 5]

Hay días en los que vende a 2x1. (Foto: FB: Zapatería Tita)

Gestión Financiera

Calcula tus costos: Conoce el valor exacto detrás de cada venta.

Conoce el valor exacto detrás de cada venta. Mantén un fondo de emergencia: Ahorra seis meses de gastos personales antes de iniciar.

Ahorra seis meses de gastos personales antes de iniciar. Evita deudas innecesarias: Empieza con lo que tienes y desde casa si es posible.

Empieza con lo que tienes y desde casa si es posible. Reinvierte las ganancias: Destina los primeros ingresos al crecimiento del negocio.

Destina los primeros ingresos al crecimiento del negocio. Separa tus finanzas: Jamás mezcles el dinero propio con el de la empresa.

Sus hijas son el motor de su vida. (Foto: Tita Moscoso Paiz)

Estrategia y Operación