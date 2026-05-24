Retalhuleu se llena de letras: Regresa la feria Libro al Viento Suroccidente

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La cuarta edición de la Feria Libro al Viento Suroccidente 2026, organizada por la Asociación Gremial de Editores de Guatemala (Ageg), se llevará a cabo del 27 al 30 de mayo en Retalhuleu. El evento contará con destacados autores y una variada agenda de talleres.

La cuarta edición de la feria Libro al Viento Suroccidente 2026 se llevará a cabo del 27 al 30 de mayo, así lo anunció la Asociación Gremial de Editores de Guatemala (Ageg).

En esta ocasión, la organización confirmó un cambio estratégico de ubicación, pues el evento tendrá como nueva sede Casa Fátima, situada en la 4a. calle "A" 4-58 de la zona 1 de la cabecera departamental de Retalhuleu.

Los organizadores pretenden contribuir a la difusión de la creación literaria tanto regional como nacional. (Foto: Ángel Revolorio/Colaborador)

Esta feria del libro regional abrirá sus puertas de forma gratuita en un horario comprendido de 9:00 de la mañana a 7:00 de la noche, consolidándose como el principal punto de encuentro para la literatura y las artes en la región sur del país.

El festival literario ofrecerá una agenda diversa que incluye más de 20 expositores editoriales, presentaciones de libros con autores nacionales, conferencias, talleres especializados en ilustración y formación cultural.

Los ciudadanos están invitados a este evento cultural. (Foto: Ángel Revolorio/Colaborador)

Asimismo, los asistentes podrán disfrutar de una cartelera de expresión artística que abarca conciertos de música en vivo, lecturas de poesía, actividades lúdicas y la participación de reconocidos cuentacuentos.

Entre las personalidades destacadas que formarán parte de la programación se encuentran Denise Phé-Funchal, Julio Serrano Echeverría, Julio Solórzano Foppa, Óscar Conde, Juanita Chiviu, Alexis "Cuentacuentos", Raúl López, alias "Colibrí", Laura Vohn y Alejandra González.

Por su parte, Raúl Figueroa Sarti, coordinador general de las ferias Libro al Viento, destacó que esta iniciativa es un esfuerzo de la asociación, que desde hace 26 años organiza la Feria Internacional del Libro en Guatemala (Filgua).

Figueroa explicó que a partir de 2023 se impulsaron estas giras regionales en el suroccidente, oriente y occidente con la misión de construir un país de lectores.

También hizo un llamado directo a las autoridades locales para sumarse a este trabajo, señalando que el propósito a mediano plazo es fomentar la creación de bibliotecas públicas en cada departamento de la región.

Así luce la fachada de la nueva sede de este evento cultural y literario. (Foto: Casa Fátima Retalhuleu)

Odilia Ávila, coordinadora de visitas escolares, resaltó la importancia de utilizar estos espacios para el beneficio de las nuevas generaciones. Según Ávila, el objetivo principal es que los niños y jóvenes tengan un acercamiento directo con los libros y los creadores para despertar un interés genuino por la lectura y las distintas expresiones culturales.

Finalmente, los organizadores reafirmaron su compromiso con la identidad cultural guatemalteca, agradeciendo el recibimiento de la comunidad de Retalhuleu, que permite seguir acercando los libros a más personas en todo el territorio nacional.