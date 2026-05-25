Sorprenden a dos presuntos pandilleros desmembrando a una persona

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Los hombres fueron sorprendidos luego de que gritos desesperados de otro hombre de la Mara Salvatrucha alertaran a las autoridades.

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Durante la noche de este domingo 24 de mayo, agentes de la Policía Nacional Civil capturaron a dos hombres, presuntos pandilleros, mientras desmembraban a otro hombre, quien pertenecía a un bando contrario.

Los gritos de un pandillero de la "MS" que estaba siendo torturado por dos integrantes del "Barrio 18", en una casa abandonada de la colonia Lomas de Santa Faz, zona 18, llevó a la Policía a capturar a los asesinos.

Cuando los agentes policiacos ingresaron al lugar, descubrieron en una habitación un machete junto a los restos de la víctima.

En la escena del crimen fueron localizadas evidencias que fortalecerán las investigaciones en curso. (Foto: PNC)

Investigadores explicaron que los asesinos eran un menor y un adulto, ambos al parecer estaban bajo efecto de alguna sustancia ilícita, quienes confesaron el crimen e indicaron que habían realizado el macabro asesinato porque sino les pasaba esto a ellos.

Jorge Aguilar, vocero policial informó que los capturados son Diego de Jesús Herrera Rodríguez, de 28 años, alías "El Psicópata", a quien le encontraron un arma de fuego y el menor de 16, alias "El Diabólico", a quien le encontraron el machete con sangre.

Según las confesiones de los pandilleros, les habían dado la orden de asesinar a la víctima. (Foto: PNC)

Lo vigilaron por varios días.

Los criminales fueron capturados y al tenerlos en una patrulla, indicaron que el fallecido vivía en San José Pinula, pero hace unos días habría llegado a vivir a la zona 18, por lo que comenzaron a vigilarlo.

"Nosotros ya lo teníamos camareado, el bato se vino a vivir acá y nos dieron la orden de matarlo, porque sino nos pasaba a nosotros", aseguró "El Diabólico".

La Policía envió a Herrera Rodríguez, a la torre de tribunales y el menor a un juzgado especializado en menores en conflicto con la ley.