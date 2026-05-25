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Cruz Azul vence a Pumas sobre la hora y es el nuevo campeón del futbol mexicano

  • Con información de AFP
24 de mayo de 2026, 21:31
Los celestes aprovecharon la ventaja numérica para quedarse con el título. (Foto: AFP)

Los celestes aprovecharon la ventaja numérica para quedarse con el título. (Foto: AFP)

En los últimos suspiros, Cruz Azul conquistó el Clausura de la Liga MX tras vencer 2-1 a Pumas en el estadio Olímpico Universitario y levantar el décimo título de su historia.

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Robert Morales adelantó a los universitarios al minuto 31 con un potente disparo desde fuera del área, mientras Keylor Navas sostuvo la ventaja con varias intervenciones clave.

La máquina reaccionó en el complemento y empató gracias a un autogol de Rubén Duarte tras un centro de Rodolfo Rotondi. Cuando el duelo parecía irse al alargue, Uriel Antuna fue expulsado al 90+3 y dejó a Pumas con diez hombres.

Dos minutos después, Rotondi apareció nuevamente dentro del área para marcar el gol del campeonato y sellar una dramática remontada celeste.

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