Unifut golea a Cuilco y acaricia el título del Clausura 2026 en la Liga Femenina

Unifut dio un paso agigantado hacia el título del Torneo Clausura 2026 de la Liga Femenina, tras vencer 3-0 a Cuilco en el partido de ida de la gran final disputado en el estadio Guillermo Slowing de Amatitlán.
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El conjunto capitalino tomó ventaja en la serie gracias a los goles de Sara Soto al minuto 19 y un doblete de Nathalia López, quien apareció en los minutos finales para ampliar la diferencia al 87 y 90+2.
Las dirigidas por "Mincho" Monterroso dominaron el compromiso y aprovecharon su condición de local para acercarse al campeonato, en una final que además representa una oportunidad de revancha ante las verdiblancas, equipo que las superó en el Apertura 2025.
Con este resultado, Unifut viajará a Huehuetenango con una cómoda ventaja para el duelo definitivo del próximo domingo (1:00 p. m.), donde buscará conquistar un nuevo título y poner fin a una sequía de dos años sin coronarse.