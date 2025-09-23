Cámara de Comercio anuncia el vigésimo Congreso de Mujeres Líderes

El próximo 7 de octubre, se llevará a cabo el XX Congreso de Mujeres Líderes Guatemaltecas, organizado por la Cámara de Comercio de Guatemala (CCG).
El encuentro celebra dos décadas de impulsar la participación femenina en los ámbitos empresarial, comunitario y familiar, consolidándose como un espacio de conexión y crecimiento.
Durante veinte años, el congreso ha convocado a mujeres emprendedoras, ejecutivas y agentes de cambio que comparten experiencias y herramientas para potenciar el liderazgo y la transformación social.
Invitadas nacionales e internacionales
La edición 2025 contará con una agenda de conferencias, paneles y espacios de networking, con la participación de referentes internacionales como:
- Gaby Vargas (México), escritora y comunicadora, con la conferencia "El Poder de tu Energía".
- Stephanie Himonidis "Chiquibaby" (México), coach existencial, con el tema "El Arte de Reinventarse sin Miedo".
- Angélica Vale y Adela Micha (México), representantes del entretenimiento y el periodismo latinoamericano.
- Juan Pablo Díaz del Castillo (Colombia), psicólogo experto en logoterapia, con un enfoque en la ansiedad en un mundo hiperconectado.
- Cristina "Tinita" Osuna (Guatemala), naturópata y health coach.
También participarán líderes corporativas guatemaltecas como Ericka Porta, María Andrea Salvadó, Cinthya Samayoa y Melissa Combe, entre otras.
Agenda de la jornada
El programa incluye paneles sobre buenas prácticas, liderazgo transformador, salud emocional y los principales desafíos de la mujer en la actualidad. Los espacios están diseñados para fomentar la creación de redes, impulsar el emprendimiento de micro, pequeñas y medianas empresas, además de fortalecer el papel de la mujer en la economía.