Anuncian cambio de horario del GP de Miami de la F1 por pronóstico de tormentas

Las autoridades de la Fórmula 1 anunciaron este sábado un adelanto de tres horas en la salida del Gran Premio de Miami, ante la previsión de fuertes tormentas en la zona.
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La competencia, cuarta fecha de la temporada, fue reprogramada para iniciar este domingo a la 1:00 p. m. hora local (11:00 a. m. en Guatemala), en lugar de las 4:00 p. m. previstas originalmente.
"Esta decisión se ha tomado para garantizar la menor alteración posible de la carrera y asegurar la mayor ventana posible para completar el Gran Premio en las mejores condiciones, dando prioridad a la seguridad de los pilotos, aficionados, equipos y personal", señalaron en un comunicado conjunto la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y los organizadores del evento.
En lo deportivo, el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) partirá desde la pole position tras liderar la clasificación, seguido del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), ambos protagonistas de la lucha por la punta.