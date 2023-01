¡Rompe el silencio! Camila Homs habla de la denuncia de Rodri De Paul

Tras darse a conocer que Rodrigo De Paul denunció a su expareja Camila Homs, la modelo rompió el silencio y habló del tema.

Hace unos días, Rodrigo De Paul presentó una demanda por amenazas y hostigamiento contra su expareja Camila Homs.

El deportista decidió iniciar un proceso legal, pues según la prensa internacional ya eran demasiados los mensajes amenazantes que recibía de la modelo, y no solo él. También Tini Stoessel, su novia actual.

En ese sentido, la exnovia del argentino rompió el silencio sobre el tema luego de varios días de hermetismo ante la situación.

"No recibí ninguna notificación. No recibí nada, me enteré por los medios", aseguró Homs al medio "Intrusos".

Cuando le consultaron sobre los motivos que habrían impulsado a su expareja a llevar el caso a la justicia, ella fue contundente: "La verdad es que no sé lo que está pasando y no tengo ganas de hablar de este tema ahora".

Después de que el periodista le recordara todo lo que vivió durante los últimos meses, ella coincidió en que la habían golpeado mucho. "Estoy re bien ahora. No sé cómo se me verá, pero yo me siento bárbara, disfrutando este momento", concluyó.

Mensajes amenazantes



El medio Teleshow dio a conocer los presuntos mensajes que De Paul presenta en la denuncia, evidenciando las amenazas que ha hecho Homs.

"Que no se me cruce (Tini) y que no se cruce con mis hijos. Nada más. Todavía no me conocés vos a mí. Te juro que no me conocés. Y tampoco conocés a la gente que me rodea. Así que cerrá bien el orto", se lee en uno de los mensajes enviados.

En otro mensaje, la modelo le dice que se merece lo peor, y que será ella quien se encargue de "que el mundo entero te conozca por lo mie*** que sos, más que por ser campeón del mundo".

La denuncia involucra al padre de Camila, quien aparentemente también intimidó a De Paul con un texto. "Ya vas a conocer a Horacio Homs", se lee.

Hasta el momento, Camila no se ha pronunciado sobre el tema. Sin embargo, es probable que sí lo haga pues en otras ocasiones no le ha importado mencionar su antigua relación.