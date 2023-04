¡El reto es ir a pie! El camino que atraviesa 17 países en 3 continentes

Este es el camino que atraviesa 17 países y hasta el momento no se ha reportado nadie que lo haya recorrido. ¿Te atreverías?

Existe una ruta que se puede circular vía terrestre, sin necesidad de transbordar barcos o pasar por puentes. Es la ruta que inicia desde Ciudad del Cabo al sur de África y culmina en Magadán, Rusia, y con ello se atraviesan 17 países en su trayecto.

Son 22,387 km de largo y se necesitan se necesitan 4,492 horas para recorrerlo a pie, según cálculos del portal Enséñame Ciencia. La estimación refiere que necesitan 187 días caminando sin parar, o 561 días caminando 8 horas al día, lo que significa avanzar 20 kilómetros cada día.

Esto significa que se completaría la ruta en aproximadamente 3 años.

Sin duda, para los amantes de la aventura esta ruta significa un reto muy atractivo. Pero hasta el momento, no se conoce de alguien que haya realizado el recorrido a pie, según refiere el sitio What in the World.

Este es el camino más largo del mundo para atravesar a pie. (Foto: Enséñame ciencia)

17 países y todos los climas

Quien se anime a emprender el reto de realizar esta ruta, visitará 17 países de África, Europa y Asia. Además, considerando que tardaría tres años en completar la ruta, experimentaría los diferentes climas que se viven en dichas naciones.

Desde lo más cálido, húmedo y árido (como el desierto de Sahara) hasta lo más frío. Las inclemencias del tiempo afectarán, ya que en esos lugares ocurren tormentas de nieve, de arena, ciclones, etc., refiere el portal Lugares de aventura.

Otro aspecto a tomar en cuenta es de orden administrativo, pues necesario asegurarse de tener todos los permisos de visas para lograr el ingreso a cada país, así como disponer de la moneda del lugar para poder abastecerse de alimentos, entre otras necesidades.

Así mismo, otro de los desafíos a considerar es que algunos de los países a visitar se encuentran en crisis política, y hay enfrentamientos armados. Mientras que en otros países, el reto es evitar ser presa de los animales salvajes.