Chocó tan fuerte contra puente que lo movió dos metros en Estados Unidos

En Georgia, Estados Unidos, un camión chocó con tal fuerza que fue capaz de desestabilizar un puente de hierro y concreto de más de 40 metros, el cual tendrá que ser demolido.

El medio de transporte pesado desplazó el puente dos metros, una parte quedó empotrada entre la vía y la estructura colgante, con el contenido que llevaba, que al parecer eran llantas de tractores o automóviles para la industria.

El puente de 40 metros quedó inservible y es un peligro para los transeúntes.

No se reportaron víctimas mortales y al parecer el piloto está a salvo.

El evento ocurrió en la carretera estatal I-16 y se hizo viral debido a cómo quedó el puente.

En estas imágenes se aprecia cómo quedó:

(Foto: Larry Morris)

(Foto: Larry Morris)

El puente se desplazó 2 metros. (Foto: Larry Morris)

I-16 bridge demo crew mobilizing to work around the clock to return traffic to interstate lanes ASAP. Stay tuned to thread. Will update when we have good info. pic.twitter.com/ECXz4ad2Ys — GDOT East Traffic (@GDOTEastTraffic) July 15, 2021