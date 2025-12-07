Camión vuelca en ruta Interamericana y obstruye el paso

-

Un camión volcó en el km. 66 de la carretera Interamericana, tramo a Occidente, provocando congestionamiento vial.

La Unidad de Protección Vial (Provial) reportó el percance que sufrió un conductor de un transporte pesado que, por razones desconocidas, perdió el control del camión y volcó sobre el asfalto.

Provial regula el tránsito debido al vuelco de un camión en km. 66 de la ruta CA-2 Occidente (Escuintla, Escuintla). El incidente ocasionó daños materiales y obstruye parte de ambos carriles hacia Occidente.



Este hecho obstruye la vía, mientras que autoridades se encuentran en el lugar para control del tránsito, por lo que recomiendan conducir con precaución por el área.