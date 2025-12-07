Versión Impresa
Camión vuelca en ruta Interamericana y obstruye el paso

  • Por Maria Fernanda Gallo
07 de diciembre de 2025, 11:47
El camión obstruye parte de los dos carriles. (Foto: Provial)

Un camión volcó en el km. 66 de la carretera Interamericana, tramo a Occidente, provocando congestionamiento vial.

La Unidad de Protección Vial (Provial) reportó el percance que sufrió un conductor de un transporte pesado que, por razones desconocidas, perdió el control del camión y volcó sobre el asfalto.

Este hecho obstruye la vía, mientras que autoridades se encuentran en el lugar para control del tránsito, por lo que recomiendan conducir con precaución por el área.

