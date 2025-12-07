El emotivo mensaje de la esposa del alcalde de Masagua tras ataque armado

El alcalde de Masagua Escuintla, falleció a causa de las heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego que recibió durante un desfile en la aldea Obero, ubicada en dicho municipio.
Herido quedó en brazos de su esposa, quien con gritos pedía auxilio antes de ser socorrido por paramédicos, quienes lo trasladaron al Hospital regional. Sin embargo, al ingresar al centro hospitalario, el jefe edil perdió la vida por la gravedad de las heridas.
Ante su luto, su esposa Fernanda Arriola Marroquín, a través de una historia en redes sociales, conmemora el amor y con gratitud recuerda a su esposo así.
En redes sociales, la pareja siempre se compartió el amor que ambos compartían y el trabajo que realizaban juntos para la comunidad.