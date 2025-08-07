¿Transporte pesado que obstaculice el tránsito por fallas mecánicas será multado?

-

A partir de hoy, todos los vehículos de transporte pesado serán multados si obstaculizan el tránsito por alguna falla mecánica.

EN CONTEXTO: Millonaria multa para los dos camiones que obstaculizaron el paso este miércoles

En las primeras horas de este miércoles 6 de agosto, varios vehículos de transporte pesado presentaron desperfectos mecánicos quedando varados en distintos puntos de la ciudad, obstaculizando el paso en el sector y afectando el tránsito en distintas áreas.

Según el Gerente General de EMETRA, Héctor Flores, solo este miércoles, 10 camiones presentaron desperfectos mecánicos en diferentes puntos de la ciudad, afectando a más de 200 mil personas.

Hubo tráilers varados zona 6, zona 18, kilómetro 10.3 y kilómetro 4 ruta al Atlántico, bulevar zona 15, Periférico norte zona 7 y Roosevelt, entre otros sectores.

"Alrededor de 50,857 vehículos se vieron afectados en distintas zonas de la ciudad capital. Esto provocó que 18 carriles quedaran obstruidos por poco más de 10 horas (606 minutos)", afirma Flores.

La sanciones serán a partir de hoy

A través de un comunicado, la Municipalidad de Guatemala se pronunció luego de los incidentes afirmando que esto generó importantes pérdidas económicas, además de afectar gravemente la rutina diaria de la población, pues la congestión alcanzó los 18,300 metros.

El alcalde de la Ciudad de Guatemala, Ricardo Quiñónez, solicitó al Juzgado de Asuntos Municipales una multa de hasta Q500 mil para estos camiones, considerando la gravedad de la situación y la duración de la obstrucción.

Esta medida aplica a partir de hoy para el transporte pesado que presente fallas mecánicas y afecte el paso vehicular, confirma Flores.