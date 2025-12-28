¡Campeones! Antigua gana el Apertura 2025 y suma su sexto título en la Liga Nacional

-

Saber resistir también es ser campeón. Así lo demostró la noche de este sábado la Antigua que supo aguantar la ventaja de la ida y se coronó monarca del Apertura 2025, su sexto aguacate en la historia.

OTRAS NOTICIAS: Afición escarlata pone el color en la final del Apertura 2025

El domingo pasado los coloniales sacaron ventaja de 2-0 en el Pensativo, mientras que en El Trébol cayeron 1-0, pero dieron la vuelta de campeón con el 2-1 en el global.

Los rojos se pusieron al frente al minuto 11, pero Antigua resistió el resto del encuentro. (Foto: Rudy Martínez / Nuestro Diario)

Y se reafirma: que resistir es ganar, porque desde el minuto 11 iban cayendo los panzaverdes gracias al gol rojo de César Calderón. El resto del encuentro, incluyendo los tiempos de reposición, fueron pacientes para contener los ataques escarlatas que no pudieron ni con el empuje de su gente.

Municipal fue superior, pero no consiguió igualar el marcador global en su campo. (Foto: Rudy Martínez / Colaborador)

Año perfecto para los aguacateros, dos títulos y ambos en la casa de Municipal. Ya habían celebrado en mayo con el Clausura 2025.

Párrafo aparte para el técnico Mauricio Tapia, quien ha levantado cinco de los seis trofeos de campeón de Antigua. ¡Un prócer absoluto!

Mauricio Tapia guio a los antigüeños a un nuevo campeonato. (Foto: Rudy Martínez / Colaborador)

Década verde y blanco en la Liga Nacional, desde 2025 suman seis corona, nadie tan ganador como ellos. Ni rojos, ni cremas.

Municipal se quedó nuevamente en la orilla de la esperada 33, algo que tendrán que esperar al menos seis meses más.