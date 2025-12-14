Versión Impresa
El campeón Antigua vence a Aurora y pone un pie en la final

  • Con información de Rudy Martínez / Colaborador
14 de diciembre de 2025, 12:56
Liga Nacional
El juvenil Héctor Prillwitz festeja el gol del triunfo antigüeño. (Foto: Eddy Recinos / Nuestro Diario)

Un solitario gol de Héctor Prillwitz sirvió para que el campeón Antigua venciera 1-0 a Aurora como visitante en la semifinal de ida del Apertura 2025. 

En el estadio Guillermo Slowing de Amatitlán, el equipo aguacatero supo resistir al intenso calor y al fuerte viento para imponerse al equipo revelación del torneo. 

 

 

Prillwitz se anticipó a Klissman García y metió un frentazo imposible para el portero Liborio Sánchez en un tiro de esquina cobrado por Diego Fernández, al minuto 74.

El equipo de Mauricio Tapia, que busca el bicampeonato, le quitó el invicto a los aurinegros en casa en el momento justo. Ahora, incluso, perdiendo 1-0 en la vuelta se citarán en la gran final del torneo. 

 

 

El partido de vuelta se disputará el próximo miércoles a partir de las 8 de la noche en el estadio Pensativo. En la otra llave Achuapa enfrenta al líder Municipal. 

