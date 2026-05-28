El campeón Municipal anuncia su primera salida del plantel

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El defensa uruguayo Darwin Torres es la primera baja confirmada del campeón Municipal para la próxima temporada.

MÁS DEPORTES: Un jugador del campeón Municipal no viajará con la Selección

Cinco días después de haber levantado el título del Clausura 2026, la institución escarlata informó que su capitán no será parte del plantel para la temporada 2026-2027.

Capitán, gracias por defender estos colores con orgullo, compromiso y corazón.



La 32 y 33 siempre recordarán tu liderazgo, tu amor por este escudo y la unión que construiste dentro del grupo.



Fuiste, eres y siempre serás rojo. ❤️ pic.twitter.com/iaudAw0R3t — CSD Municipal (@Rojos_Municipal) May 28, 2026

"Su esfuerzo, liderazgo y dedicación, quedarán grabados en las páginas doradas de nuestra historia, y en la memoria de la afición roja", escribió el club en un comunicado.

El charrúa, de 35 años, fue dos veces campeón con Municipal, club con el que participó durante tres años, tiempo en el que jugó 105 partidos.

El club más querido y popular del país.#ElEquipoDelPueblo pic.twitter.com/ko2NT0tvkm — CSD Municipal (@Rojos_Municipal) May 27, 2026

"Se cierra una etapa hermosa en mi carrera, donde fui inmensamente feliz. Me voy tranquilo. Siempre me entregué al máximo, defendiendo el escudo por encima de todo", escribió el experimentado futbolista en sus redes sociales.

Es el único movimiento oficial que el campeón reporta de cara a un semestre en el que buscará el bicampeonato local y trascender en la Copa Centroamericana.