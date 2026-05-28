Banco Industrial impulsa SumArte x Guate 2026 junto a Grønn

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Banco Industrial anunció su participación, por tercer año consecutivo, como patrocinador oficial de SumArte x Guate 2026, iniciativa impulsada por Grønn que busca apoyar el talento creativo guatemalteco a través de un concurso de ilustración enfocado en arte, identidad cultural y supra-reciclaje de vidrio.

La convocatoria quedó oficialmente abierta para ilustradores y artistas digitales guatemaltecos mayores de 18 años, quienes podrán presentar propuestas inspiradas en distintos elementos representativos del país.

Como parte del proyecto, las ilustraciones ganadoras formarán parte de una edición especial de vasos Grønn, elaborados artesanalmente a partir de botellas de vidrio recicladas que son transformadas en nuevas piezas de uso cotidiano.

La iniciativa celebra este año siete años de trayectoria. Durante la edición 2025 participaron más de 236 ilustradores de distintas regiones del país.

La edición 2026 contará con cuatro categorías inspiradas en elementos representativos de Guatemala:

Flora y fauna guatemalteca

Volcanes de Guatemala

Herencia maya

Frases y palabras chapinas

Cada categoría contará con un ganador, quien recibirá un capital semilla de Q4,350 patrocinado por Banco Industrial, además de la producción de su diseño en una edición especial de vasos Grønn, reconocimiento en plataformas oficiales y otras experiencias adicionales.

La categoría "Flora y fauna guatemalteca" estará enfocada en especies emblemáticas del país, mientras que "Volcanes de Guatemala" invitará a reinterpretar algunos de los símbolos naturales más representativos del territorio nacional.

Por su parte, "Herencia maya" buscará propuestas inspiradas en la cosmovisión y legado ancestral maya, y "Frases y palabras chapinas" se centrará en expresiones y modismos característicos de la identidad guatemalteca.

¿Quiénes pueden participar?

La convocatoria está abierta a ilustradores y artistas digitales guatemaltecos mayores de 18 años, sin importar su experiencia o lugar de residencia.

La participación es gratuita y podrá realizarse desde cualquier parte del país a través del sitio oficial www.sumartexguate.com, donde los participantes deberán revisar las bases del concurso y completar el formulario junto con su propuesta gráfica.

La fecha límite para participar será el domingo 5 de julio de 2026 a medianoche.