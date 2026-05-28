Innovación marquense: El emprendimiento que conquista con snacks de amaranto

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Descubre Alimentos Amar, un emprendimiento familiar en San Marcos, que transforma el bledo o amaranto en productos nutritivos. Conoce el proceso de cultivo de este superalimento sin gluten ni lactosa, ideal para la salud y el desarrollo cognitivo.

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Hace una década, en los fértiles terrenos del caserío Ojo de Agua, de la aldea Piedra Grande, en San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, comenzó a germinar mucho más que una simple planta.

Entre surcos trabajados con dedicación, nació un proyecto que hoy representa una alternativa nutritiva y una fuente de sustento para una familia emprendedora.

La siembra del bledo representa tradición y esperanza para las familias de San Pedro Sacatepéquez. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

Todo inició con la siembra del bledo, conocido como amaranto, un cultivo ancestral que por generaciones ha formado parte de la alimentación en comunidades del occidente del país.

Lo que comenzó como una práctica familiar fue tomando forma hasta convertirse en "Alimentos Amar", un emprendimiento impulsado por Roberto Miranda, Ingry Orozco y su familia, quienes vieron en esta planta una oportunidad para mejorar la nutrición y generar ingresos.

El cultivo de amaranto requiere hasta nueve meses de dedicación constante. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

El proceso de producción es exigente, ya que cada cultivo requiere alrededor de nueve meses de cuidado constante, desde la preparación de la tierra hasta la cosecha.

Posteriormente, la semilla atraviesa un proceso de transformación que dura casi un mes, en el que se limpia, selecciona y se prepara para su consumo. Al reventarse, similar al poporopo, el amaranto se convierte en un ingrediente versátil que da vida a productos como granolas, bebidas, snacks y otros derivados.

Snacks elaborados con amaranto y miel, una opción nutritiva y accesible. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

Más allá de su sabor, este grano destaca por su alto valor nutricional. Contiene calcio, hierro, zinc, ácido fólico y aminoácidos esenciales que favorecen el desarrollo físico y cognitivo.

Además, es una opción ideal para personas con intolerancia al gluten o la lactosa, lo que lo convierte en un alimento accesible y saludable para distintos sectores de la población.

Con el paso del tiempo, la producción ha crecido de manera gradual. Las parcelas se han ampliado hasta abarcar varias cuerdas de cultivo, reflejando el esfuerzo constante de la familia por mejorar su capacidad productiva.

Producción artesanal que combina conocimiento ancestral e innovación. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

Cada ciclo agrícola representa un nuevo reto, pero también una oportunidad para innovar y llevar estos productos a más hogares.

En el cantón El Mosquito, zona 3 de San Pedro Sacatepéquez, funciona la tienda física donde se comercializan los productos, además de realizar envíos a distintos puntos del país.

La oferta incluye granola, leche instantánea de amaranto, snacks con miel y chocolate, así como el tradicional atol, evidenciando la fusión entre tradición y nuevas formas de consumo.

La leche de amaranto destaca como uno de los productos principales del emprendimiento. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

Más allá del aspecto comercial, el emprendimiento también promueve el aprendizaje. La familia abre sus parcelas a visitantes interesados en conocer el proceso de cultivo y valorar la tierra como fuente de vida.

"Este es un alimento cultural que forma parte de nuestra vida diaria, y por eso decidimos cultivarlo, procesarlo y compartirlo con más personas", expresó Roberto Miranda.

Don Roberto Miranda comparte su experiencia en la producción y beneficios del amaranto. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

Por su parte, Evelyn López, de la Unidad de Desarrollo Económico Municipal, recomendó a emprendedores separar los gastos personales de los del negocio para conocer su rentabilidad real, asignarse un salario y considerar todos los costos operativos.

De esta manera, iniciativas como esta no solo fortalecen la economía familiar, sino también impulsan el desarrollo local con identidad y sostenibilidad.