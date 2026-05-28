Riquelme eleva tensión electoral en el Real Madrid con acusación a Florentino Pérez

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La carrera por la presidencia del Real Madrid ha entrado en una fase de confrontación directa. La candidatura liderada por el empresario Enrique Riquelme emitió un duro comunicado en el que acusa a Florentino Pérez de difundir acusaciones falsas para deslegitimar su proyecto, al tiempo que le exige luz verde para un debate televisado que aclare las dudas sobre la gestión del club.

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El equipo de Riquelme calificó de "inaceptable" que el expresidente cuestione la validez de una lista ya oficializada por la Junta Electoral. En concreto, desmintieron de forma tajante los rumores sobre la procedencia de sus avales financieros, aclarando que estos se sustentan en una emisión de bonos corporativos en el mercado estadounidense por valor de 2.000 millones de dólares, una operación respaldada por una demanda que alcanzó los 8.000 millones.

️ "Mi empresa vale mucho más que el Madrid, la de Riquelme no sé lo que vale".



️ "Da la sensación de que ha venido porque necesita al club para su empresa".



Entrevista exclusiva a Florentino Pérez en @RTVE.



️ La puedes ver y leer completa en: https://t.co/cDYosKqHQl pic.twitter.com/KULUywYQll — Teledeporte (@teledeporte) May 28, 2026

Réplica a los vínculos del pasado

El comunicado también responde a las insinuaciones de Pérez, quien intentó ligar la campaña de Riquelme con el entorno de la convulsa etapa presidencial de Ramón Calderón (2006-2009). La candidatura recordó la inconsistencia temporal de ese argumento (Riquelme tenía apenas 15 años en ese periodo) y matizó la presencia de los nombres señalados:

Antonio Medina: El único integrante con pasado en esa época formó parte de la dirección de la Fundación Real Madrid bajo las órdenes del propio Florentino Pérez hasta la semana pasada, cuando dimitió para cambiar de bando.

Juan Mendoza: Hijo del histórico mandatario Ramón Mendoza, formó parte de la junta de Calderón, pero renunció a los tres meses por discrepancias con el expresidente.

En contraposición, el texto sugiere que es Pérez quien debe rendir cuentas tras dos décadas en el poder, exigiendo explicaciones sobre el papel de familiares y amigos en el circuito de dirección del club.

Una fotografía de una valla publicitaria gigante de Florentino Pérez, actual presidente del Real Madrid y candidato a las próximas elecciones presidenciales del club. (Foto: AFP)

Exigencia de transparencia y debate

El comunicado subraya que cuestionar las decisiones de la actual directiva no representa un ataque a la institución, sino un ejercicio democrático necesario para devolver el protagonismo a los socios. En esa línea, Riquelme solicitó claridad en torno a figuras del entorno de Pérez, como el asesor Anas Laghari, señalando supuestas intermediaciones económicas vinculadas tanto al Real Madrid como a las operaciones financieras del Barcelona.

El documento concluye con un emplazamiento directo para confrontar modelos de club frente a las cámaras:

"Los socios merecen saber la verdad de lo que está pasando dentro del club. Nuestra candidatura seguirá con una campaña limpia, serena, centrada en las ideas de futuro y respetando el legado madridista."