Un jugador del campeón Municipal no viajará con la Selección

-

El mediocampista Rudy Muñoz causa baja en la Selección de Guatemala para los partidos amistosos ante las mundialistas República Checa y Ecuador, que se disputarán la próxima semana en Estados Unidos.

MÁS DEPORTES: Guatemala continúa su preparación para enfrentar a Ecuador y República Checa

Muñoz, de 21 años, sufrió un desgarro muscular durante la final del futbol guatemalteco, en la que Municipal se consagró campeón ante Xelajú. La lesión no le ha permitido entrenador durante la semana con el resto de seleccionados.

¡MODO SELECCIÓN! ⚪️#SeleMayor continúa su preparación de cara a sus partidos internacionales ante República Checa y Ecuador en fecha FIFA. ⚽️#VamosGuate #ModoSelección pic.twitter.com/R5xCYYs9FI — FFG (@fedefut_oficial) May 28, 2026

El jugador escarlata tendrá que estar, al menos, dos semanas sin actividad para fortalecer la parte afectada. De momento, el técnico mexicano Luis Fernando Tena no ha decidido convocar a otro jugador para ocupar el puesto del mundialista sub-20.

Guatemala viajará el lunes por la tarde a New Jersey, donde el jueves se medirá a República Checa, desde las 6:00 de la tarde. Después, la Bicolor viajará a Columbus, Ohio, para medirse a Ecuador, el domingo, a partir de las 2:00 de la tarde.

#SeleMayor inicia otra semana de entrenamiento en las instalaciones del -CAR-FFG con miras a sus partidos de carácter amistoso internacional en fecha FIFA.#VamosGuate #ModoSelección ⚽️ pic.twitter.com/ZenHt1nvbg — FFG (@fedefut_oficial) May 26, 2026

La Azul y Blanco le servirá a ambas selecciones como esparring de cara al Mundial 2026. Mientras, los nuestros tendrán participación oficial hasta septiembre, en el inicio de la Liga de Naciones de la Concacaf.