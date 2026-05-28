¡Triple colisión! Vehículo choca contra dos camiones en la Petapa (video)

El auto quedó en medio de dos vehículos pesados tras el impacto.
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Un triple accidente ocurrió esta tarde de jueves 28 de mayo en la Avenida Petapa y 48 calle de la zona 12.
Una vehículo tipo camionetilla intentó rebasar a un camión cuando fue impacto por otro transporte pesado.
El auto quedó en medio de ambos transportes.
Según agentes de tránsito, el percance solo ha dejado daños materiales, pero el tránsito con dirección hacia El Trébol, está siendo afectado.