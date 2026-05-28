Por fallas en la conexión, suspenden audiencia de líderes del Barrio 18 recapturados

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Por fallas en conexión para la videoconferencia, el Juzgado Cuarto Penal, suspendió la audiencia de etapa intermedia de cinco líderes del Barrio 18 que fugaron de la cárcel de Fraijanes II en octubre de 2025.

La audiencia de etapa intermedia de cinco líderes del Barrios 18 que se fugaron de Fraijanes II en 2025, fue suspendida por el Juzgado Cuarto Penal.

La decisión del juzgado fue debido a problemas de conexión vía internet con el centro carcelario, pues la diligencia en mención se realizaría por videoconferencia.

En dicha audiencia debía de comparecer ante el juez Cuarto Penal, Pedro Laynes los reos recapturados: Byron Eduardo Fajardo Revolorio, alias "Black Demon", Marlon Manolo Martínez Sincuir, alias "Spectro" o "Monstruo", Melcin Gabriel de León, alias "Little Strong", Ever Jonathan Sinay Dionicio, alias "El Cartoon", y Nicolás Xantes Sis, alias "El Brown".

Nicolás Xantes Sis, alias "Brown" reo recapturado que debió comparecer ante el juez Cuarto Penal.

La audiencia fue reprogramada por el Juzgado Cuarto Penal para el próximo 24 de agosto.

Recapturados

De acuerdo a los registros policiales, los cinco reos que debieron comparecer este día ante el juez Cuarto Penal, Fajardo Revolorio, alias "Black Demon" fue recapturado la madrugada del lunes 13 de octubre en la colonia Linda Vista, Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa.

En tanto que Marlon Manolo Martínez Sincuir, alias "Spectro" o "Monstruo", Melcin Gabriel de León, alias "Little Strong", y Nicolás Xantes Sis, alias "El Brown", fueron recapturados el 21 de octubre en el kilómetro 82 de la ruta hacia La Democracia, Escuintla.

Para finalizar, Ever Jonathan Sinay Dionicio, alias "Cartoon", recapturado el 20 de noviembre en Las Anonas, San José Pinula.

La fuga

El 12 de octubre 2025, autoridades del Sistema Penitenciario (SP) confirmaron la fuga de 20 pandilleros del Barrio 18, quienes estaban recluidos en la cárcel de Fraijanes II.

Por este caso, el subdirector de la cárcel, Víctor Alveño los 24 guardias del SP señalados de facilitar la fuga fueron ligados a proceso penal.

Además, hay órdenes de captura en contra del exministro de Gobernación, Francisco Jiménez, de la exviceministra Claudia Palencia y del exdirector del Sistema Penitenciario, Ludín Godínez.