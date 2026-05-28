Fundación Bi obtiene certificación académica para su Programa de Educación Financiera

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Una universidad privada de Guatemala certificó la malla curricular del Programa de Educación Financiera de Fundación Bi, garantizando la calidad de los contenidos, la estructura y el enfoque pedagógico que se imparte.

(Fotografia cortesía: Banco Industrial)

El proceso de la certificación duró varios meses, tras una revisión a fondo, módulo por módulo, metodología y objetivos de aprendizaje se aseguró que el programa está diseñado bajo principios de aprendizaje activo, desarrollando competencias financieras relevantes y respondiendo de manera directa a las necesidades del entorno socioeconómico del país.

“ Detrás de cada taller, de cada curso y de cada esfuerzo está la responsabilidad de darle a las personas herramientas reales y contenido de calidad. Creemos en la educación financiera como medio para tomar decisiones de vida informadas. ” María José Paiz , gerente general de Fundación Bi.

Para Fundación Bi la Educación Financiera es un eje transversal que se imparte en todos los programas para que las personas tomen decisiones informadas y responsables sobre su dinero debido a que es una herramienta fundamental para el desarrollo personal y económico.