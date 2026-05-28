Fundación Bi obtiene certificación académica para su Programa de Educación Financiera

Una universidad privada de Guatemala certificó la malla curricular del Programa de Educación Financiera de Fundación Bi, garantizando la calidad de los contenidos, la estructura y el enfoque pedagógico que se imparte.
El proceso de la certificación duró varios meses, tras una revisión a fondo, módulo por módulo, metodología y objetivos de aprendizaje se aseguró que el programa está diseñado bajo principios de aprendizaje activo, desarrollando competencias financieras relevantes y respondiendo de manera directa a las necesidades del entorno socioeconómico del país.
Para Fundación Bi la Educación Financiera es un eje transversal que se imparte en todos los programas para que las personas tomen decisiones informadas y responsables sobre su dinero debido a que es una herramienta fundamental para el desarrollo personal y económico.