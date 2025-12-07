Campeonato Nacional de Golf corona a sus estrellas juveniles

-

El torneo más importante del golf guatemalteco, el LXXIII Campeonato Nacional llegó a su final en Hacienda Nueva Country Club. Este domingo, se disputó la cuarta y última jornada en la categoría Infanto Juvenil, que brindó a los nuevos monarcas del certamen, que el próximo año se disputará en el Club Campestre San Isidro.

Sin duda alguna, la división más disputada en durante la categoría Infanto Juvenil fue la de 15 a 18 años masculina. En ella, Matías Calderón se consagró como monarca, al lograr un score final de 287, -1 bajo el par, en los cuatro días de competencia. Al campeón lo escoltaron en el podio de triunfadores, Fernando Saravia y Alexander Rubín, quienes tiraron para 289 y 290, +1 y +2 sobre el par, respectivamente.

En la categoría femenina, también de 15 a 18 años, Daniela Hernández, dominó de principio a fin, para llevarse el título, con un score 310, +22 sobre el par. Marian García y Ayelet Altalef, también fueron protagonistas, al ubicarse en segunda y tercera posiciones, respectivamente; esto, al tirar para 345 y 358, +57 y +70 sobre el par.

La jugadora, Sara Castrillo, también dominó de principio a fin la categoría 13 a 14 años, ya que después de cuatro días de competencia, levantó el cetro con un score total de 309, +21 sobre el par. Valeria Soberanis y Avril Salazar, escoltaron a la campeona en el podio, con 313 y 514, +25 y 226, respectivamente.

El próximo año, el LXXIV Campeonato Nacional de Golf, se disputará en Club Campestres San Isidro, zona 16. (Foto: Saulo López / ASOGOLF)

Adrián Fajardo, Mateo Asturias y Eduardo Rodas Jr., ocuparon los primeros tres puestos en la categoría varones, de 13 a 14 años; esto, con scores finales de 290, 298 y 302, +2, +10 y +14, en las cuatro jornas del campeonato.

En las categorías de 11 a 12 años y 9 a 10 años, tanto en varones como mujeres, Carmen Cáceres y Gabriel Castillo; además de, Mateo Castillo y Montserrat Fuentes, levantaron el título, como nuevos campeones del nacional de golf.

El jugador Andrew Fajardo, se hizo con la victoria en la categoría de 7 a 8 años; mientras que, en la división, hasta 6 años, Ray Chang y Penélope Menéndez, se llevaron el triunfo.