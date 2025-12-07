Máxima adrenalina en cierre del Campeonato Nacional de Automovilismo

El Autódromo Internacional El Jabalí, El Salvador, fue el escenario en el cual el Campeonato Nacional de Automovilismo El Jabalí - Botoneta 2025, celebró la última fecha del serial ante cientos de aficionados que colmaron las gradas de la mítica autopista.
OTRAS NOTICIAS: Fáberson Bonilla da un nuevo oro a Guatemala en los Juegos Bolivarianos
De esta manera, el único serial cien por ciento guatemalteco que logró su internacionalización total, llegó a su final, con corredores chapines, salvadoreños y hondureños, distribuidos en sus distintas divisiones.
El piloto Eduardo Canizales conquistó la victoria en la división BP Cup, al realizar una jornada perfecta, ganando los dos heats de competencia. En la segunda posición se ubicó la dupla integrada por Adolfo Castillo y Juanes Morales; mientras que, en la tercera plaza se situó Andrés Guerrero.
Juanes Morales ratificó su buena temporada, y junto a su papá, Marco, conquistaron la victoria en GTR ULTRA. A la dupla de padre e hijo, le siguieron en el podio Raymond Zaid, y Erick Samayoa Jr. y Erick Samayoa Sr, respectivamente.
"El Niño" Arnoldo Daetz fue otro de pilotos que logró una puntuación perfecta, esto en la división GTR Pro, con lo cual, se alzó con la victoria. Al ganador lo escoltaron en el podio de ganadores, la dupla de Edgar Gálvez y Andrés Noriega, además de Ángel Montoya.
La pareja de Renato Gordillo y Luis Guillen, Pedro Durán y Carlos Sandoval, conquistaron los laureles del triunfo en las divisiones GTR, GTO y GTU, respectivamente.