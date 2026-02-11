Un tiroteo deja nueve personas muertas en una escuela de Canadá (video)

-

Nueve muertos y 27 heridos fueron el total de víctimas de este tiroteo en una escuela y sus alrededores.

Una persona abrió fuego dentro de una escuela y una vivienda cercana en un pequeño pueblo al pie de las Montañas Rocosas, en la provincia de Columbia Británica, Canadá.

Las autoridades policiales indicaron que la primera alerta fue recibida a primera hora de la tarde del martes 10 de febrero, avisaba del tirador activo en la escuela de Tumbler Ridge. Al llegar, la policía encontró seis cuerpos, sin contar a la persona sospechosa.

Este es el edificio de la escuela secundaria y preparatoria donde se produjo un tiroteo. (Foto: AFP)

Una séptima víctima, herida de bala en la escuela, murió durante su traslado al hospital, posteriormente, la policía localizó a dos víctimas en una vivienda cercana. La persona sospechosa fue hallada muerta con lo que "parece ser una herida autoinfligida".

Un total de 27 personas resultaron heridas, dos de gravedad, indicó la Real Policía Montada de Canadá (RCMP) en un comunicado. Las autoridades evacuaron el establecimiento y se ordenó el confinamiento de los residentes de Tumbler Ridge y de las zonas cercanas.

NEW



I’ve obtained exclusive footage captured by locals in Tumbler Ridge.



Truly harrowing scenes…



pic.twitter.com/8XrwUigAxe — Jarryd Jäger (@JarrydJaeger) February 11, 2026

Según los registros, esta es la segunda matanza registrada en Columbia Británica en menos de un año. En abril de 2025, un hombre mató a 11 personas en Vancouver al embestir con su camión a una multitud que celebraba un festival cultural filipino.

* Con información de AFP