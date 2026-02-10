Así rescataron al piloto del camión empotrado en una vivienda de zona 13 (video)

Cuerpos de socorro utilizaron equipo especial para extraer al piloto.
El piloto de un camón de carga terminó empotrado en una vivienda de la zona 13 este martes 10 de febrero.
El fatal accidente dejó a cuatro personas heridas y a un fallecido.
Debido al fuerte impacto, el piloto quedó atrapado entre los hierros retorcidos del camión, por lo que los cuerpos de socorro tuvieron que utilizar la quijada de la vida, para poder sacarlo y trasladarlo a un centro asistencial.