Así rescataron al piloto del camión empotrado en una vivienda de zona 13 (video)

  • Por Jessica González
10 de febrero de 2026, 15:39
Los cuerpos de socorro utilizaron la quijada de la vida. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Cuerpos de socorro utilizaron equipo especial para extraer al piloto.

El piloto de un camón de carga terminó empotrado en una vivienda de la zona 13 este martes 10 de febrero.

El fatal accidente dejó a cuatro personas heridas y a un fallecido.

(Foto: Bomberos Voluntarios)
Debido al fuerte impacto, el piloto quedó atrapado entre los hierros retorcidos del camión, por lo que los cuerpos de socorro tuvieron que utilizar la quijada de la vida, para poder sacarlo y trasladarlo a un centro asistencial.

Mira aquí el video:

