Canceló su boda porque la novia casi mata a su perro

La situación se salió de control y el hombre tomó una decisión drástica en torno a su compromiso nupcial.

Un hombre que llevaba cuatro años en una relación con su pareja, había pensado que era una buena idea dar el siguiente paso y proponerle matrimonio a su novia.

A través de Reddit, un hombre de 28 años contó que en 2018 empezó una relación sentimental con una mujer, y hace unos seis meses le había pedido a su novia que se casara con él.

Sin embargo, el hombre descubrió que su prometida maltrataba a su perro.

(Foto ilustrativa: crónica)

Así ocurrió

"Mi prometida tuvo su despedida de soltera en casa. Yo me quedé con mis padres, pero le dejé al perro porque me gusta tenerlo allí. Sin embargo, me aseguré de decirle que lo pusiera en nuestra habitación una vez que comenzara la fiesta”, explicó el sujeto en su publicación.

Pero en la madrugada del día siguiente, la mujer llamó al hombre para contarle que el perro no se encontraba bien y el hombre notó que su prometida no estaba sobria. Le dijo que tomara un taxi y llevara a la mascota a una veterinaria de emergencia.

“Cuando llegué, parecía que no había dejado de llorar durante horas y no podía hablar. Dos de sus amigas estaban allí, así que me dijeron que mi perro estaba vivo, pero no se encontraba bien. Sentí mucha pena por ella durante 10 minutos mientras esperaba al veterinario”, agregó.

Tras revisarlo, el veterinario le confirmó que la mascota estaba así porque había tomado grandes cantidad de alcohol y comió mucho chocolate.

Cosas que la novia y sus amigas dejaron a su alcance mientras festejan en la casa. El médico le explicó que estuvo a punto de morir, pero pudo ser estabilizado a tiempo.

Drástico

Tras recibir el diagnóstico e invadido por la ira, el hombre suspendió la boda y le pidió a la joven que se fuera de su casa.

“Cuando llegamos a casa, le dije a mi prometida que hiciera las maletas y saliera de mi casa y de mi vida. Le dije que le avisara a sus invitados que la boda se cancelaba, y yo le diría a los míos. Ella se sorprendió, pero tomó sus cosas y se fue”, aseguró.

Varios familiares se comunicaron con él para tratar de persuadirlo y decirle que todo se había tratado de un error, pero el hombre se mantuvo firme.

“Supongo que me di cuenta de que no quiero pasar mi vida con alguien que tiene un desprecio tan flagrante por la vida humana o animal”, concluyó.

*Con información de Crónica