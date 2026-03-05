¡Se pasó el alto! Cámara capta accidente en el que resulta herida una pareja (video)

La pareja resultó herida luego de pasarse un alto a gran velocidad.
Una cámara de seguridad logró grabar un accidente de tránsito que se registró la tarde del recién pasado miércoles, en la 9a. avenida y 6a. calle de la zona 1 de Villa Nueva.
En las imágenes se observa el momento en que una camioneta circula con normalidad, pero al llegar a la esquina aparece un vehículo de dos ruedas a alta velocidad que le termina impactando.
Este último vehículo se pasó el alto, según le indicaron a Soy502 las autoridades de tránsito de ese municipio.
Debido a esta colisión, dos personas resultaron heridas. Entre ellas un hombre y una mujer, quienes se transportaban en el vehículo de dos ruedas, mencionó Dalia Santos, portavoz de la PMT de Villa Nueva.
Mientras, la camioneta sufrió daños materiales, según se observa en las imágenes compartidas, en donde también se ve una mujer con dos menores que quedaron cerca de ser atropellados.