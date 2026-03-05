Versión Impresa
Ataque armado se registra frente a centro educativo en zona 7

  • Por Jessica González
05 de marzo de 2026, 12:54
Una persona fue trasladada con heridas a un centro asistencial. (Foto: captura de video)

En el lugar ya se reportan cierres vehiculares.

Un hecho armado se registró este mediodía de jueves 5 de marzo, en la 13 calle y 6a. avenida, colonia Landívar, zona 7.

El ataque ocurrió frente a un establecimiento educativo del sector, en un callejón sin salida.

Un persona resultó herida y fue trasladada de emergencia a un centro asistencial. 

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, afirma que ya se están realizando cierres vehiculares.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) ya están en el lugar.

  • Últimas noticias de Guatemala

