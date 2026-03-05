Oficialistas acaparan tiempo en el pleno para evitar elección de magistrados de la CC

-

Oficialistas prolongan intervenciones durante sesión para elegir magistrados de la CC.

En medio de manifestaciones frente al Congreso y un ambiente tenso dentro del hemiciclo, la sesión plenaria de este jueves 5 de marzo, convocada para elegir al magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC) para el período 2026-2031, avanzó con intervenciones prolongadas de diputados del bloque oficialista.

Congreso inicia plenaria con retraso y bajo tensión por elección de magistrados. (Foto: Estuardo Paredes/Nuestro Diario)

La plenaria inició con 28 minutos de retraso cuando el presidente del Congreso, Luis Contreras, declaró abierta la sesión ordinaria. La jornada se realiza bajo una resolución de la CC que establece que la sesión no puede suspenderse.

Con 28 minutos de atraso el presidente del Congreso, Luis Contreras, inicia sesión ordinaria que agenda la elección de magistrados titular y suplente a la CC por parte del Congreso, misma que no podrá ser suspendida por orden de la CC.

Previo al inicio de la votación, la diputada Victoria Palala utilizó la palabra durante casi una hora para fijar postura sobre el proceso de elección. En su intervención cuestionó el manejo del sistema de justicia y llamó a asumir con responsabilidad la designación de los magistrados.

"No nos eligieron para entregar el sistema de justicia, no nos eligieron para normalizar lo inaceptable", expresó. También señaló que el Congreso enfrenta "una responsabilidad histórica: recuperar la credibilidad del sistema de justicia".

Así se vive el ambiente en el Pleno este 5 de marzo: La diputada Victoria Palala en uso de la palabra por casi una hora previo a la elección de magistrados a la CC por parte del Congreso.



Durante su discurso también defendió el papel de la Corte de Constitucionalidad dentro del sistema democrático. "La Corte de Constitucionalidad es el órgano que garantiza que la Constitución no sea un papel. Sin independencia constitucional, la democracia es decorativa", afirmó.

Palala añadió que la designación de magistrados trasciende el ámbito jurídico. "La elección de magistrados no es solo jurídica: es una decisión política en el sentido más elevado y más responsable", dijo.

Tras su intervención, la sesión continuó bajo la conducción del vicepresidente del Congreso, Nery Ramos, durante la sesión se informó que cerca de veinticinco diputados permanecen en lista para intervenir en el debate.

Agentes PNC solicitaron identificación a un grupo de personas que permanecía en las afueras del Congreso con el rostro cubierto. (Foto: Estuardo Paredes/Nuestro Diario)

El segundo en tomar la palabra fue el diputado Samuel Pérez, quien se refirió la lectura de una resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad.

Durante su participación intentó leer fragmentos del documento de 18 páginas, aunque en varios momentos repitió partes del texto al señalar que se confundía con la lectura y regresaba a la lectura del documento, lo que lleva cerca de una hora. Además, enfatizó en algunos momentos en tildes, incisos e incluso, dijo que leería más lento.

El segundo en tomar la palabra fue el diputado Samuel Pérez, quien se refirió la lectura de una resolución emitida por la CC de 18 páginas a la cual dio lectura por casi una hora dentro del Pleno.



Dicha práctica fue implementada en legislaturas pasadas por exdiputados como Roberto Villate, quien perteneció al bloque Libertad Democrática Renovada (Lider) y en algunas intervenciones ante el pleno, superó las cuatro horas.

La sesión se desarrolla luego de que el pleno de la Corte de Constitucionalidad otorgara por unanimidad un amparo que garantiza la realización de la plenaria convocada por el Congreso para elegir magistrado titular y suplente para el período 2026-2031.

Amparo de la CC obliga al Congreso a mantener abierta la sesión plenaria. (Foto: Estuardo Paredes/Nuestro Diario)

La resolución establece que, si la Junta Directiva no cuenta con el quórum necesario, la presidencia del Legislativo debe mantener abierta la sesión y no cancelarla, como ocurrió el pasado martes 3 de marzo. Además, señala que durante el desarrollo del pleno se debe garantizar el orden, la continuidad del debate y el cumplimiento del procedimiento parlamentario.