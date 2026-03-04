Esto fue lo que halló el MP tras el asesinato de un ingeniero en zona 9

-

Las autoridades localizaron indicios con los que investigan el posible ataque directo.

EN CONTEXTO: Identifican a las víctimas del ataque armado en zona 9

El Ministerio Público (MP) reveló los indicios que fueron encontrados en la escena donde fue asesinado el ingeniero Enrique Ponsa Molina el pasado martes 3 de marzo, en la 7a. avenida y 16 calle de la zona 9 capitalina.

La Fiscalía de Delitos contra la Vida se encuentra a cargo del seguimiento a este hecho de violencia que dejó sin vida al ingeniero de 70 años y a una mujer herida de bala, quien fue trasladada a un centro hospitalario.

En la escena fueron embalados cinco casquillos, cuatro fragmentos encamisados de proyectil, un proyectil, dos fragmentos de tarjeta con posibles impresiones dactilares y un teléfono celular color negro utilizado por la víctima, según indicó el MP.

De manera preliminar, se cree que se trató de un ataque directo perpetrado por desconocidos desde otro vehículo. "Las diligencias continúan para establecer las circunstancias del hecho y dar con los responsables", agregaron las autoridades.

Cómo Enrique Ponsa Molina, de 70 años de edad, fue identificado el hombre que perdió la vida tras un ataque armado registrado en la 7ª avenida y 16 calle de la zona 9, en la Ciudad de Guatemala, mientras la mujer herida sigue como XX, informaron bomberos municipales. pic.twitter.com/QraRwlvM0v — ClarOscuro Noticias (@ClarOscuroNews) March 3, 2026

LEA MÁS: Lamentan el fallecimiento de ingeniero atacado este martes en zona 9

¿Quién era Enrique Ponsa?

El Ingeniero Enrique Ponsa era un conductor del programa "Toma tu Luz" del Ministerio del Kyrios, el cual es transmitido por las redes sociales.

Minutos antes del crimen, Ponsa Molina estuvo en dicho programa, que aparentemente se realizaba igualmente en zona 9, por lo que se presume recién había salido de las instalaciones cuando fue atacado.

La comunidad católica se ha pronunciado y varias instituciones han lamentado su fallecimiento.