Turistas captan "extraño" objeto volando en Santa Catarina Barahona (video)

"Como dice mi mamá", uno no debe creer ni dejar de creer", fueron las palabras de Natalia Paz, quien subió un intrigante video de uno de sus viajes por Guatemala.

Paz subió su recorrido en su cuenta de Tik Tok @nats_paz por Santa Catarina Barahona Sacatepéquez, un hermoso lugar con un gran encanto, sin embargo, algo que la dejó helada fue notar cuando editaba el video que, en pleno paisaje, se divisó algo que voló de forma muy extraña y luego desapareció.

Foto: Natalia Paz

La guatemalteca narró su experiencia: "Somos de las que nos encanta conocer lugares mágicos y nos fuimos a conocer Santa Catarina Barahona, Sacatepéquez, cerca de Antigua Guatemala, nos enteramos de su mirador llamado Jerusalem y sudamos y sacamos pierna con sus cientos de gradas", explicó en el clip.

"Al subir nos encontramos con una vista muy linda al volcán de Agua y esa noche decidimos quedarnos en el lugar y encontramos un domo muy bonito, muy tranquilo, diferente y con una vista muy bonita también y es aquí cuando dije: 'oh Dios mío pero qué es lo que veo', les voy a ser franca, en ese momento no noté nada hasta que me senté a revisar el material para editar y ¡oh sorpresa tío! no estábamos solas y es que este objeto volador no identificado nos acompañaba, como dirían por ahí, juzgue usted mismo", dijo.

(Foto: Natalia Paz

Algunos internautas explicaron que podría ser un ave nocturna de rapiña, otros que era un barrilete perdido, sin embargo la intriga continúa.

Mira aquí el video: