¡Video! Captan asalto a mano armada en pleno tránsito de la zona 3

El video ha causado indignación entre los usuarios de redes sociales.
OTRAS NOTICIAS: Lamentan fallecimiento del joven atacado en zona 6
Un violento asalto quedó grabado a plena luz del día y durante el tránsito de la zona 3, en la ciudad capital.
En las imágenes se observa el momento en que dos delincuentes se transportan en un vehículo de dos ruedas, con el cual cometen el delito ante la mirada de los demás conductores.
Estos individuos se adelantan a un camión y se detienen a un costado de un automóvil de color rojo, al cual asaltan.
Bajo probables amenazas, le despojan de sus pertenencias al conductor del mismo, incluso se observa cuando uno de los malhechores dispara presuntamente hacia el vidrio.
Luego de cometer el robo, los asaltantes huyen del lugar con rumbo desconocido, mientras el automóvil continúan su marcha.