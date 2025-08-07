Capturan al presunto responsable del crimen de un policía municipal

El ataque ocurrió el recién pasado 2 de agosto en el interior de una cevichería.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura del presunto responsable de haber cometido el crimen de un agente de la Policía Municipal de San Juan Sacatepéquez.
Según las autoridades, la detención se efectuó en la colonia La Trinidad, Ciudad Quetzal, San Juan Sacatepéquez y el aprehendido es Sergio Alexander Güitz Ortega de 26 años.
La PNC detalló que el capturado es miembro de la Mara Salvatrucha y que se le decomisaron 14 bolsas con marihuana y cuatro "colmillos" con cocaína, un celular y dinero en efectivo.
El crimen
Las autoridades informaron que alias "Seventy Demon" es el presunto responsable del asesinato de tres personas, el recién pasado 2 de agosto.
Entre ellas, se encuentra Unni Estuardo Renoj Ruiz de 30 años, quien era agente de la Policía Municipal de San Juan Sacatepéquez. Los hechos ocurrieron en el interior de una cevichería, en la colonia Monte Carmelo III, Ciudad Quetzal.
La PNC indicó que el capturado tiene un antecedente por el delito de motín de presos, de fecha 4 de julio de 2017, dentro de la correccional Las Gaviotas. En ese lugar estuvo recluido siendo menor de edad, por el delito de robo.