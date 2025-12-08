Capturan a "La Chaparra" tras macabro hallazgo en Mixco

-

Las autoridades hallaron drogas y un altar de la Santa Muerte frente a un cadáver durante el allanamiento.

NOTA DE SEGUIMIENTO: Allanan inmuebles usados por pandilleros, localizan un cadáver y drogas

Estefany Araujo, de 25 años, alias "La Chaparra" fue capturada tras un allanamiento en el que las autoridades localizaron drogas, celulares, cámaras de videovigilancia, y un cuerpo sin vida frente a un altar de la Santa muerte.

Al llegar a un domicilio en San José La Comunidad, zona 10 de Mixco, agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC) se encontraron con el cadáver de un hombre de aproximadamente 47 años con herida de arma de fuego en el tórax y la cabeza, el cuerpo se encontraba frente a un altar alusivo a la Santa Muerte.

La captura de alias "La Chaparra" se dio en seguimiento de una investigación iniciada, luego que dos personas con heridas de bala fueran trasladadas desde una casa del sector hacia un centro asistencial. Ante esta información, agentes de la DEIC coordinaron con la fiscalía para realizar un operativo en un inmueble.

Agentes de la DEIC capturando a "La Chaparra" (Foto: PNC)

Según los registros policiales, "La Chaparra" cuenta con un antecedente fechado el 5 de septiembre de 2024 por el delito de tráfico, comercio y almacenamiento ilícito.

De acuerdo con las autoridades de la PNC, la investigación continúa para establecer la relación de la capturada con los hechos ocurridos en el sector y determinar la participación de otros posibles implicados.

Durante el allanamiento se encontraron 2 altares alusivos a la Santa Muerte. (Foto: PNC)

En total se realizaron varios allanamientos en el área, donde se capturaron evidencias de 2 altares alusivos de la Santa Muerte, 338 bolsas con marihuana, cinco celulares, dos radios portátiles, cámaras de videovigilancia, un casco, una caja térmica y ropa con manchas de sangre.

Se presume que la casa funcionaba como guarida y punto de narcomenudeo de la autodenominada mara 18.