Capturan y expulsan a una extranjera que es buscada en su país

  • Por Geber Osorio
03 de marzo de 2026, 13:21
La salvadoreña es buscada en su país de origen. (Foto ilustrativa: istock)

La mujer de origen salvadoreño tiene varias órdenes de captura en su país.

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a la salvadoreña Wendy Yamileth Zuñiga Tobar, de 33 años, en la aldea San Cristóbal, en Atescatempa, Jutiapa.

Esta mujer tiene tres órdenes de captura en El Salvador por el delito de contrabando de mercaderías, según indicaron las autoridades, luego de solicitarle solvencia en el sistema de la Interpol.

Por tal motivo, la detenida fue remitida a la delegación de Migración en la aduana San Cristóbal, en la frontera del país.

La capturada fue identificada como Wendy Yamileth Zuñiga Tobar. (Foto: PNC)
Posteriormente fue entregada a la Policía Nacional Civil salvadoreña para los efectos correspondientes, agregaron las autoridades nacionales.

