Capturan y expulsan a una extranjera que es buscada en su país

La mujer de origen salvadoreño tiene varias órdenes de captura en su país.
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a la salvadoreña Wendy Yamileth Zuñiga Tobar, de 33 años, en la aldea San Cristóbal, en Atescatempa, Jutiapa.
Esta mujer tiene tres órdenes de captura en El Salvador por el delito de contrabando de mercaderías, según indicaron las autoridades, luego de solicitarle solvencia en el sistema de la Interpol.
Por tal motivo, la detenida fue remitida a la delegación de Migración en la aduana San Cristóbal, en la frontera del país.
Posteriormente fue entregada a la Policía Nacional Civil salvadoreña para los efectos correspondientes, agregaron las autoridades nacionales.